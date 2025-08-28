“La polarización no le sirve a nadie”: Roy Barreras pide unidad nacional en Congreso de Minería

Cartagena

En diálogo con Vanessa de la Torre, directora de 10AM de Caracol Radio durante el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el precandidato presidencial Roy Barreras, rechazó el ambiente de polarización que actualmente vive el país y por eso hizo un llamado ante los empresarios del sector a la unidad nacional.

El expresidente del Congreso de la República y exembajador de Colombia en el Reino Unido, indicó que un país dividido no es capaz de afrontar los retos en materia económica. Según Barreras, cualquier extremo sea la izquierda o derecha haría inviable de una manera mínima la economía.

“La polarización no le sirve a nadie, cualquiera que sea el colombiano o la colombiana que nos va a gobernar el año entrante, porque habrá elecciones a propósito de estas nubes negras y estos pronósticos terribles. Yo lo que quisiera es que ese alguien no representara solamente un sector del país derrotando a la otra mitad. del país, porque cualquier extremo que gane hace inviable mínimamente la economía. Serán cuatro años perdidos para la economía por una oposición que bloquea la otra mitad de Colombia”, aseveró en su discurso.

Propuestas para el sector minero

El precandidato presidencial aseguró que el país debe incentivar la exploración de minerales con gran potencial en el territorio nacional como el cobre para desarrollar la agroindustria. Barreras dijo que el sector ha sufrido de estigmatización por desconocimiento.

“El 87% hoy es explotación y solo menos del 13% es exploración, lo que implica que, si se siguiera esa dinámica sin exploración, pues no habría explotación futura. Yo creo que ha habido una estigmatización del sector por desconocimiento, pero si uno quiere hacer productividad desde el punto de vista de agroindustria, necesita fosfatos y necesita manganeso. Necesita aumentar, no por uno, por dos, ese tipo de minerales necesarios para poder desarrollar la agroindustria”, puntualizó.