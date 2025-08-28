Juez suspendió obras de rehabilitación en colegios públicos de Cartagena: ¿Qué dijo el alcalde?

Un juez suspendió las obras de rehabilitación integral de instituciones educativas ruinosas en Cartagena.

La decisión generó una respuesta inmediata del mandatario Dumek Turbay, quien dijo ser respetuoso de las órdenes judiciales, pero se mostró en contra de la medida que según él, frena una inversión histórica que se ha hecho desde el Gobierno distrital.

“Quiero dejar una reflexión abierta para el debate, ‘factos’, como ahora dicen los pelaos: Recibimos una infraestructura educativa en ruinas. Más de 30 años sin que se le echara siquiera una manito de pintura. Escuela donde llegamos, las estructuras se desmoronan, causando zozobra entre la comunidad educativa. ¿Recuerdan que el año pasado casi me mata un muro que se cayó en el Soledad Román? Bueno, así está la mayoría, al filo del colapso. Afortunadamente esa institución fue intervenida y entregada como nueva, tras 20 años de espera”, dijo Dumek en su cuenta de X.

También destacó que la secretaría de educación, tenía listos los planes de contingencia para evitar que el proceso educativo, y que el calendario escolar se viera interrumpido o afectado debido a las obras.

“Y es que nosotros no improvisamos, teníamos todo listo para que los estudiantes no se vieran afectados, planta física provisional, calidad educativa y alimentación escolar garantizada, nada iba a fallar mientras les reconstruíamos sus colegios”, sostuvo Turbay Paz.

Por ahora, se desconoce cuándo se retomarían los trabajos.