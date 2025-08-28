Huila fortalece acciones para prevenir plagas en cultivos de cítricos

Neiva

En este proceso, Agrosavia ha implementado el uso del parasitoide benéfico Tamarixia radiata, una diminuta avispa que combate a la Diaphorina citri, insecto transmisor de la enfermedad conocida como HLB. Aunque en el Huila no se registra la presencia de esta plaga, sí se han reportado casos en departamentos vecinos como Tolima, lo que representa una amenaza latente.

El secretario de Agricultura y Minería del Huila, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, aseguró que “desde la Gobernación se viene liderando un comité de sanidad vegetal en coordinación con diferentes entidades. El propósito es prevenir la entrada de plagas que afectan los cultivos de frutas, en especial los cítricos, una de las apuestas productivas más importantes del departamento”.

Desde el mes de julio se iniciaron capacitaciones a productores y asistentes técnicos, además de las primeras liberaciones de Tamarixia radiata. Estas acciones comenzaron en el municipio de Villavieja, donde se han intervenido más de 20 hectáreas de cítricos con resultados positivos. De igual forma, se adelantan trabajos en otras zonas del norte del Huila como Aipe, Tello y Baraya, con el fin de ampliar la cobertura.

El funcionario explicó que la estrategia busca crear una barrera preventiva en el norte del departamento, cerrando el paso a posibles focos provenientes del Tolima. Dichas labores se desarrollan de manera articulada con los técnicos de la Secretaría de Agricultura, el ICA, Agrosavia y varias universidades, garantizando así una vigilancia constante y una respuesta temprana frente a cualquier eventualidad.