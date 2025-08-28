Hogar Fundación de la Esperanza cuida a más de 20 adultos mayores en Cúcuta

Cúcuta

Miguel Ángel Beltrán, es el director de la Fundación de la Esperanza en Cúcuta, un hogar donde albergan más de 20 adultos mayores que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y sin familia que cuidarán de sus años dorados.

“La Fundación de la Esperanza se fundó en el año 2.000. Los abuelos son traídos por la policía, también por la comunidad. Algunos son abandonados en el hospital y otros solos aquí pidiendo ayuda, pidiendo asilo” explicó Beltrán.

Resaltó que en este lugar, los adultos mayores cuentan con “lavado de ropas, cuidado médico y alimentación. Esta es una labor social que desarrollamos gracias al apoyo de las personas, quienes se acercan hasta acá y nos brindan mercado, pañales, medicamentos, ropa, nos ayudan a pagar los servicios y el sueldo de los cuidadores que tenemos en nuestro hogar”.

Beltrán aprovechó que cada 28 de agosto se conmemora en Colombia el Día del Adulto Mayor, para asegurar que el servicio prestado a esta población vulnerable de Cúcuta “brinda mucha alegrías. Acá conocemos muchas historias de sus vidas, del país, de la ciudad. Es confortable poder servirle a esta comunidad y más a personas que lo lo dieron todo por nuestro país, que crearon una historia. Es reconfortable servirles a ellos”.

Recordó que, durante los años de servicio dirigiendo esta fundación, uno de los abuelos que más ha marcado su vida fue un fotógrafo de nacionalidad argentina, que tuvo la posibilidad de viajar por el mundo con su cámara, inmortalizando grandes momentos a través de su lente.