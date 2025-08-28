Foro El rol Estratégico de la Comunicación en Cartagena llegó a la academia

Cartagena

La ANDI Seccional Bolívar y Colectivo Traso, por cuarto año consecutivo, realiza en Cartagena el Foro El rol estratégico de la comunicación, un espacio clave para poner en el centro de la conversación la importancia de la gestión de la comunicación y la reputación en el mundo actual, teniendo en cuenta el contexto de alta incertidumbre en el que se mueven las organizaciones y la sociedad en general.

Conversar acerca de la importancia de formar a los nuevos líderes de comunicación alineados con las necesidades actuales fue parte de la agenda del conversatorio “Academia y empresas: comunicación estratégica para transformar la sociedad”, realizado en la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena, como parte del lanzamiento de la agenda 2025 del Foro, que en esta oportunidad reunió a más de 160 asistentes en la academia.

Respaldado por el sector empresarial de la ciudad, el Foro El rol estratégico de la comunicación es posible con Argos, Cabot, Comfenalco, Corteva, Ecopetrol, Grupo Puerto de Cartagena, Novus Civitas – Serena del Mar, JR Diseño y Eventos y la Universidad Tecnológica de Bolívar, y el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Visión empresarial y comunicacional en la UTB

El conversatorio realizado en la Universidad Tecnológica de Bolívar contó con la participación de Rafael Simón Del Castillo Trucco, presidente de Novus Civitas, y Olga Lucía Vizcaíno H., profesional de Comunicaciones Corporativas en Ecopetrol Regional Caribe, con la moderación de Javier Ramos Zambrano, director del Programa de Comunicación Social en la Tecnológica de Bolívar.

“La profesión del comunicador en la empresa moderna es parte de la esencia de las organizaciones. Debemos comunicar con conocimiento, entender el propósito, y escuchar activamente a las audiencias para construir confianza y valor. La comunicación es poder pero un poder que debe usarse con propósito”, mencionó Rafael Del Castillo, quien enfatizó a los estudiantes la necesidad de prepararse muy bien para llegar a las empresas y ser profesionales que gocen de credibilidad y confianza.

Por su parte, Olga Lucía Vizcaíno, se refirió a la necesidad de una adecuada planeación si queremos implementar una comunicación que aporte valor a las empresas. “Debemos dejar de hablar de muchas estrategias, la estrategia de la empresa es una sola y la comunicación es transversal a ella. Necesitamos aprender a planear para que la comunicación dé los resultados que se esperan”, dijo.

Olga Lucía, agregó que los jóvenes que hoy se forman deben comprender la responsabilidad que tienen para seguir abriendo camino a la comunicación corporativa, pues el rol que hoy tiene esta profesión es importantísimo para las empresas.

“Espacios como este Foro son posibles gracias a organizaciones como ANDI y Traso que entienden la importancia de vincular la academia con el sector empresarial. Reunir comunicadores, líderes y empresarios frente a los estudiantes abre una ventana real al mundo de la comunicación estratégica”, destacó Javier Ramos Zambrano, director del programa de Comunicación Social y director de área de Medios y Marketing de la Escuela de Transformación Digitade de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Comunicación corporativa y periodismo: Dos enfoques que se complementan

“Estos espacios tienden un puente entre la academia y el saber hacer. Esa conexión es vital porque prepara a los estudiantes para enfrentar con criterio y experiencia los retos reales del comunicador y periodista”, mencionó Laura Anaya, editora general del periódico El Universal, quien enfatizó en la necesidad de mantener la ética como brújula del oficio, la necesidad de ser flexibles y adaptables a los nuevos requerimientos de las audiencias y a no olvidar la necesidad de desarrollar la habilidad de escribir.

Por su parte, Carolina Ortiz, coordinadora de Comunicaciones y de Promoción Institucional del Colegio Biffi, resaltó el papel central del comunicador en la actualidad. “Hoy el rol del comunicador es esencial en organizaciones y medios, porque impulsa la construcción de reputación, confianza e impacto. Encuentros como estos en las universidades son clave para que los estudiantes comprendan las dinámicas actuales de nuestra profesión”, enfatizó Carolina, quien también se refirió a la necesidad de anticiparse para poder acompañar mejor a las empresas e instituciones en el cuidado de las marcas y su reputación.

“Para la Universidad de Cartagena, estas iniciativas son valiosas porque nos conectan con la realidad de la sociedad civil, el sector empresarial y el Estado. Además, brindan a los estudiantes la oportunidad de conocer de primera mano el debate social y la esencia de nuestra profesión”, destacó Ricardo Chica, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena.

El conversatorio en la UdeC fue moderado por la profesora de Comunicación Organizacional, Betty Marrugo.