“En Córdoba no hay ELN ni disidencias de las Farc”: Cmdte. Policía, coronel Elkin Corredor

Comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, en rueda de prensa. Foto: La W.

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, reiteró que en la región no hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y mucho menos de disidencias de las FARC.

La aclaración la hizo el coronel durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Asamblea Departamental, donde analizaron el tema de orden público del departamento.

El alto funcionario policial indicó que trabajos de inteligencia han permitido comprobar la ausencia de estos grupos armados, mayormente en el sur del departamento donde se rumoro el dominio.

El coronel no destacar que estos grupos armados tengan intensiones de llegar a Córdoba, motivo por el cual aseguró que toda la Fuerza Pública está alertada con el denominado ‘Plan Escudo’ para evitar la penetración criminal.

El comandante acotó que mantienen la seguridad reforzada en los municipios de La Apartada, Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré y Ayapel; así como en la zona norte del departamento y toda la costa con el apoyo de la Armada Nacional.