En Bolívar compra Bolívar participaron 210 empresas con 945 citas de negocios

El 90% calificó la rueda como útil o muy útil, confirmando su pertinencia como estrategia para generar oportunidades comerciales

Con éxito se llevó a cabo la séptima versión de Bolívar Compra Bolívar, evento organizado por Fenalco Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena. Agradecemos a todos los empresarios que nos acompañaron el pasado 5 de agosto de 2025 , un espacio ideal para generar nuevos negocios, crear oportunidades y fortalecer redes de contactos y proveedores.

Esta exitosa rueda de negocios contó con la participación de 210 empresas, generando un total de 945 citas realizadas. A través de una encuesta realizada a los asistentes, pudimos conocer su percepción: la principal motivación para participar fue el fortalecimiento de relaciones comerciales y ventas, confirmando que el evento se percibe principalmente como un espacio de negocios y networking. La mayoría de los participantes logró dar continuidad a las reuniones, lo que fortalece las probabilidades de concreción a mediano plazo.

En conclusión, los participantes valoraron de forma muy favorable la experiencia, resaltando el profesionalismo del equipo y la calidad del evento. El 90% calificó la rueda como útil o muy útil, confirmando su pertinencia como estrategia para generar oportunidades comerciales.

Agradecemos de manera especial a todos nuestros aliados por hacer posible este evento: Gobernación de Bolívar, Secretaría de Desarrollo Económico, Comfenalco, Conecttio, Hotel Estelar, Caribe Plaza, City Sightseeing, Publik 50, Logyca, Hotel San Pedro de Majagua, Plataforma, Brilla y Aguas de Cartagena.

Este encuentro reafirma el compromiso institucional con el crecimiento empresarial y la dinamización de la economía regional. ¡Gracias por ser parte de esta gran experiencia de conexión y desarrollo.

