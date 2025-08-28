El diseñador Carlos Polite fue el encargado de abrir el telón en Ibagué Negocios y Moda.

Ibagué

Con un imponente desfile en el emblemático Conservatorio del Tolima arrancó la feria Ibagué, Negocios & Moda – IN&M 2025 que este año llegó a su versión número 15. La apertura estuvo a cargo del diseñador Carlos Polite.

Polite, presentó su más reciente colección en un montaje que unió moda, arte y música. Al finalizar su pasarela, Polite recibió la estatuilla Costurera de la Moda, un reconocimiento especial que rinde homenaje a quienes han dedicado su vida a construir con sus manos las prendas que dan identidad y valor a esta industria.

Los corredores de este edificio patrimonial se convirtieron durante un par de horas en una pasarela donde se exhibieron las últimas tendencias de moda y la propuesta del diseñador para este certamen.

La Feria Ibagué Negocios y Moda es un evento organizado por la Corporación Moda del Tolima, donde su director Julio Mendoza destacó “Son 15 años siendo artífice de un proceso de transformación productiva, pasando de representar un sector maquilador a consolidar uno innovador, con propuestas avanzadas en diseño y desarrollo de marca, cada vez más competitivo en el mercado nacional”.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó el papel del sector moda en la economía y la identidad regional. “El talento de los tolimenses nos permite demostrar que estamos a la altura de grandes escenarios nacionales e internacionales. IN&M es la muestra de que cuando trabajamos juntos, el Tolima se transforma y se proyecta con esperanza hacia el futuro”, señaló la mandataria.

Aspectos del desfile de Ibagué Negocios y Moda con diseños de Carlos Polite

En el marco de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a Cormoda y a diferentes entidades aliadas que han acompañado y apoyado la feria a lo largo de estos años, resaltando el trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar la internacionalización del Sistema Moda en el Tolima.

Allí, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aprovechó para resaltar el talento de los ibaguereños que conforman este gremio: “Vamos a mostrar lo mejor en la industria textilera, esperamos que todos nos acompañen. Estaremos en el centro comercial Multicentro en donde todos los tolimenses están invitados a ver la creatividad y la gran costura que hoy tiene nuestra ciudad, los diseñadores y los emprendedores”.

La programación de IN&M continuará hasta el próximo sábado 30 de agosto con pasarelas, agenda académica, rueda de negocios y una muestra empresarial con 94 expositores.

“Gracias a todos por ser parte de este sueño. Desde Cormoda reiteramos nuestro compromiso y entrega para seguir construyendo un futuro promisorio para los tolimenses, convencidos de que la moda no es solo una industria, sino una expresión de identidad, creatividad y esperanza que nos proyecta hacia el mundo”, concluyó Mendoza.