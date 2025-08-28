Docentes denuncian incumplimiento con la libre escogencia de los prestadores de salud

Cúcuta

Hay malestar en el gremio de docentes por lo que han calificado como presuntos incumplimientos en el compromiso de la libre escogencia de los prestadores de salud.

Afirman que a la hora de realizar el proceso en la plataforma correspondiente ya aparecen asignados a un prestador de servicios de salud primario, sin haber tenido la oportunidad de elegir.

“Hoy se termina el plazo para escoger la red primaria, pero con sorpresa hemos visto que muchos docentes van a hacer el proceso y ya lo han hecho por ellos, entonces no han tenido la oportunidad. Ya muchos docentes han denunciado, nosotros como Asinort también hemos denunciado lo que está sucediendo, porque no podemos permitir que les escojan. Hoy tenemos en la ciudad de Cúcuta y zona metropolitana tres prestadores a los cuales nosotros podemos escoger, que son Ecoimagen, UCI’s de Colombia y Nordvital, pero es el maestro el que tiene que escoger a voluntad. Hoy yo diría que por lo menos 500 maestros, no han podido realizar el proceso” dijo a Caracol Radio Arturo Solano, secretario de salud de Asinort.

Ante estos incumplimientos y los constantes inconvenientes presentados con el sistema de salud de los docentes, están convocando a una nueva jornada de paro con el fin de exigir verdaderas soluciones.

“Nosotros como Asinort vamos a elevar la denuncia, pero ya muchos maestros han colocado la denuncia. Debido a toda esta improvisación, el miércoles vamos a un paro de 24 horas inicialmente. El próximo miércoles estaremos protestando precisamente por toda esta improvisación que se viene presentando. Hemos dicho a los maestros que hay que hacer un requerimiento ante la Fiduprevisora, ante el FOMAG, para que les permitan, les anulen lo que ya le hicieron a ellos y les den la oportunidad que el maestro realmente sea el que escoja la red primaria” puntualizó Solano.