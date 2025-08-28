El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desalojo puede durar un mes: secretario de Gobierno de Bogotá sobre protesta en monumento a Gandhi

Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la protesta que se desarrolla en el monumento a Gandhi, carrera Séptima con calle 100, y que es liderada por el sargento José Espinoza.

Según señaló Quintero, la administración Distrital necesita instaurar una querella para iniciar con el proceso de desalojo, contando así con un sustento judicial.

“Necesitamos instaurar una querella. Con eso, podemos arrancar el proceso (de desalojo) que puede durar un mes (…). Tenemos un soporte judicial para hacer la recuperación de predio que es muy importante para la ciudad”, afirmó.

¿Por qué no se instauró la querella antes?

Explicó que lo primero que hacen desde la administración es un ejercicio de diálogo orientado al desalojo. Si no acceden con ese paso, en ese punto toman más acciones.

De otro lado, comentó que cuando se realice el proceso de desalojo, comenzarán las labores de recuperación del monumento. “Esperamos tenerlo listo pronto”.

¿Por qué están protestando en el monumento a Gandhi en Bogotá?

El sargento Espinoza pasó por los micrófonos de La W y aseguró que, pese a que Uscategui les pidió abandonar el lugar por afectaciones, se van a quedar allí hasta que haya un fallo en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro.

“Aquí nos quedamos hasta que haya un fallo en contra de la campaña (...) El artículo 109 de la Constitución habla que de comprobarse que la campaña cometió el delito, o se violó los topes, o tuvo dineros indebidos, lleva a la destitución”, dijo el sargento.