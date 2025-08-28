De la prevención a la curiosidad: así ven estudiantes colombianos la llegada de la IA a las aulas

En este nuevo capítulo del videopodcast de El Futuro de la Educación en Colombia, estudiantes y docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios compartieron su apreciación sobre el rol de la inteligencia artificial en la transformación de procesos de enseñanza y aprendizaje.

Entre otras cosas, la discusión abordó los retos que plantea su implementación, como la necesidad de capacitar a los maestros en el uso de estas herramientas y garantizar que las instituciones educativas cuenten con la infraestructura necesaria.

La clave, aseguran, no está en prohibir ni en reemplazar la enseñanza tradicional, sino en integrar la IA de manera responsable dentro de los procesos educativos.

Para los estudiantes, estas herramientas se han convertido en un facilitador de información y personalización del aprendizaje. En contraste, los docentes enfrentan el desafío de ajustar sus metodologías para que la tecnología potencie, y no limite, las capacidades de los jóvenes; y de redefinir la forma de evaluar, guiar y acompañar en un contexto donde el acceso a respuestas inmediatas exige mayor pensamiento crítico.

Vea el capítulo completo acá: