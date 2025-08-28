Daniel Muñoz y Jefferson Lerma clasificaron a la fase de liga de la Conference League

Crysal Palace logró clasificar a la fase de liga de la Conference League luego de derrotar al Fredrikstad en los play-offs (1-0). Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron titulares en los dos compromisos y con esta destacada participación esperan ser llamados para unirse a la Selección Colombia en los próximos días.

El gol del francés Jean-Philippe en el partido de ida en Londres fue suficiente para que los dirigidos por Oliver Glasner avanzaran a la siguiente ronda del campeonato, ya que la vuelta terminó sin goles y ahí sellaron su cupo.

El rival del equipo inglés se conocerá en el sorteo que se llevará a cabo este viernes 29 de agosto a partir de las 6 de la mañana (hora Colombia). Vale mencionar que la final de la Conference League se jugará en Alemania el próximo 27 de mayo del 2026 en el estadio del Leipzig.

¿Cómo fue el desempeño de Lerma y Muñoz?

Los colombianos estuvieron bastante activos en los partidos de ida y vuelta, ya que disputaron los 90 minutos. El lateral antioqueño fue el que más se destacó en el encuentro contra Fredrikstad al intentar un remate de media distancia, pero fue atajado por el arquero Martin Børsheim.

Además, Daniel Muñoz también tuvo un nivel sobresaliente en defensa y ataque, ganando cinco duelos de siete, mientras que Jefferson Lerma recuperó siete veces el balón.

Muñoz y Lerma podrían estar en la mira para las Eliminatorias

Con esta destacada actuación de los colombianos tras la clasificación del Crystal Palace a la fase de liga de la Conference League, podrían aparecer en la lista de convocados de Néstor Lorenzo que se espera que salga en las próximas horas y así disputar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si llegan a ser convocados, Daniel Muñoz se perdería el primer partido de las eliminatorias contra la Selección de Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas, en su reemplazo podría estar Santiago Arias (Bahia) o Andrés Román (Atlético Nacional).