Coosalud responde: aseguran que están cumpliendo con remisiones de pacientes en Montería

La EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno nacional, se pronunció tras los señalamientos hechos por la Personería en Montería, y aseguró que están cumpliendo con las remisiones de pacientes hacia centros de alta complejidad.

A través de un comunicado de prensa indicaron que una vez recibidos los casos desde el Hospital San Jerónimo de Montería u otras instituciones de la red, los están tramitando de manera inmediata con el fin de asegurar el traslado y continuidad en la atención en salud.

“Coosalud ha gestionado oportunamente la remisión de sus afiliados, los cuales han sido aceptados dentro de la red de servicios habilitadas”, reseñaron en el comunicado.

En la misiva acotaron que en todo momento han estado activos sus procesos de articulación con las instituciones prestadoras, velando por el cumplimiento de la normatividad vigente y la garantía de acceso a los servicios que cada usuario requiere.

“Desde Coosalud EPS continuaremos vigilando la gestión en cada caso y fortaleciendo los canales de atención y respuesta, reafirmando nuestro compromiso0 de ofrecer un servicio digno, oportuno y humanizado a todos nuestros afiliados a nivel nacional”, agregaron en el comunicado.

Como se sabe, el personero de la capital ganadera denunció que varias EPS presentaban retrasos en las autorizaciones de remisiones y realización de exámenes complejos. Además, acotó que bajo esta situación tres pacientes murieron esperando respuesta de diferentes EPS.

Como se sabe, el personero de la capital ganadera denunció que varias EPS presentaban retrasos en las autorizaciones de remisiones y realización de exámenes complejos. Además, acotó que bajo esta situación tres pacientes murieron esperando respuesta de diferentes EPS.