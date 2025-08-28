Avioneta ambulancia se accidentó en el aeropuerto internacional Camilo Daza

Accidente de avioneta en el aeropuerto internacional Camilo Daza / Foto: Cortesía

Cúcuta

Una emergencia se presentó durante las últimas horas en el aeropuerto internacional Camilo Daza, que implicó a una avioneta ambulancia que se dirigía hacia la ciudad de Bogotá.

La aeronave sufrió una falla en su tren de aterrizaje mientras intentaba despegar y terminó con su parte delantera apoyada sobre una de las pistas.

Los organismos de socorro desplegaron de manera inmediata los protocolos necesarios para atender la emergencia, logrando determinar de manera preliminar que no hubo personas lesionadas.

De momento se mantiene paralizada la operación aérea en la terminal de la capital nortesantandereana mientras se logra retirar la avioneta de la pista y recuperar la normalidad.