Avanza programación de la Feria Ibagué, Negocios y Moda

La Feria Ibagué Negocios y Moda es organizada por Cormoda con el apoyo de la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué y Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

La Pasarela de Ibagué, Negocios & Moda 2025 será escenario para que la moda nacional se luzca con propuestas que conectan sostenibilidad, cultura y creatividad. En esta oportunidad el certamen se cumple en el centro comercial Multicentro.

Dos destacados diseñadores colombianos llegarán a la capital tolimense para presentar sus colecciones y compartir con el público el talento que hoy representa al país en el escenario internacional.

El jueves 28 de agosto a las 7:00 p.m., se presentará la marca Be Monocromo, creada en 2019 por la diseñadora bogotana María Clara Villamizar en Portugal. Su propuesta se inspira en el poder transformador del color y en la relación consciente con la ropa. La firma apuesta por el minimalismo y la sostenibilidad, con piezas elaboradas en fibras recicladas, orgánicas y biodegradables certificadas, confeccionadas bajo condiciones éticas que reflejan transparencia y responsabilidad social.

El viernes 29 de agosto, a las 7:00 p.m., será el turno de Anthias, marca fundada por Marco M. Emiliani en Santa Marta. Su identidad se nutre de los paisajes del Caribe, la Sierra Nevada, la selva y el mar. Inspirada en el trópico, la firma combina funcionalidad y estilo con un enfoque versátil que va del resortwear a piezas urbanas. En su propuesta destacan los procesos artesanales realizados en colaboración con comunidades indígenas, integrando tradición y contemporaneidad en cada colección.

Igualmente, se contará con las pasarelas académicas de instituciones que gozan de una gran reputación, como lo son La Colegiatura, y la Escuela de Diseño y Mercadeo Arturo Tejada Cano, los días jueves y viernes, respectivamente a las 8:00 p. m. Aquí, se mostrarán los nuevos talentos y las propuestas creativas de quienes están emergiendo en el mundo de la moda.

¿Cómo será la participación de las marcas tolimenses?

A su vez, marcas tolimenses asesoradas por los expertos Jorge Duque y Angélica González, como parte del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Gobernación del Tolima a través de su secretaría de Desarrollo Económico, presentarán el resultado de este importante proceso. “Este año hemos recibido 13 propuestas de las cuales seleccionamos ocho para el acompañamiento técnico en diseño y elaboración de colecciones. Junto a Jorge Duque estuvimos con cada una de estas ocho diseñadoras en Bogotá donde conocieron el taller de Jorge, estuvimos también en la escuela Arturo Tejada Cano desarrollando un workshop de tintes y estampación botánica... A estas ocho diseñadoras las vamos a tener en tres colectivos: dos en la gran pasarela y una en la pasarela externa, cada una de ellas viene trabajando en su ADN de marca, en su propuesta de conceptualización de colección y en la puesta en escena”, explicó Angélica.

Con estas pasarelas, la feria reafirma su compromiso de ser una vitrina nacional que conecta al público, compradores y empresarios con lo más innovador de la moda colombiana.