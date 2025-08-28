ANT adelanta entrega de predios a firmantes de paz en el Catatumbo

Catatumbo

Javier Santiago, director de la Agencia Nacional de Tierras en esta región del país, indicó que trabajan arduamente para concluir el 2025 con la entrega de más de 1.400 hectáreas de tierras a firmantes de paz en la región del Catatumbo.

“En el marco de la conmoción interior declarada por el gobierno nacional, activamos el plan Catatumbo, como una estrategia para resolver la crisis de la región, más allá de la presencia militar. Esto nos ha permitido establecer unas líneas de trabajo, dentro de las que incluimos el acceso a la tierra” explicó Santiago.

“En materia de acceso a las tierras, podemos decir que para firmantes, hemos dispuesto de más de 1.400 hectáreas, de las cuales 1.032 ya están en poder de los firmantes, 400 están en negociación actual con los propietarios de las fincas y esperamos terminar este año, con una entrega de 1.400 hectáreas a firmantes, para que allí puedan desarrollar sus proyectos productivos”.

Recordó que desde la Agencia Nacional de Tierras han denominado estos espacios como Fincas para la Paz, con las que buscan que “sirvan de un enclave en el desarrollo de la paz y de la producción de esas familias campesinas, porque los firmantes vienen de extracción campesina, que hoy llegan a ocupar estos predios y llegan a transformar estos territorios”.

Enfatizó que el mayor riesgo ha sido poder ingresar a territorio, a realizar su trabajo de campo, en medio del conflicto territorial que adelanta el ELN con las Disidencias de las FARC.