“‘Adelgazar’ el estado garantizará una correcta descentralización”: Didier Tavera

Con el proyecto de Ley de Competencias próximo a presentarse en el Congreso de la República, Prisa Media y la Federación Nacional de Departamentos, colocaron sobre la mesa el debate alrededor de los elementos que debería contemplar dicha legislación para garantizar que los territorios tengan, efectivamente, autonomía en sus decisiones.

En El Gran Encuentro: El Desafío por la Descentralización y la Ley de Competencias, Didier Tavera expresó que, más allá de entregar recursos financieros, hace falta que cada territorio asuma funciones que ahora pertenecen al Gobierno Nacional. Ello, insistió, retiraría trámites burocráticos y agilizaría la ejecución de proyectos clave para las regiones.

Consulte la nota completa en: