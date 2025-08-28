Abogado de familia fallecida en hotel de San Andrés buscará justicia en todas las instancias

El abogado de la familia Martínez Canro, Juan Manuel Castellanos habló en Caracol Radio sobre los resultados de la necropsia que confirman la muerte de Tito Nelson Martínez, su pareja Viviana Andrea Canro, y su hijo de cuatro años, Kevin Matías Martínez, por “intoxicación por fosfina” debido a un gas utilizado en fumigaciones.

“Para los abogados y especialmente para mí no existe ninguna duda de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que se van a desprender de los casos que ocurrieron lamentablemente aquel 11 de julio en la isla de San Andrés”, aseguró el abogado defensor sobre la responsabilidad de los implicados en la fumigación del hotel.

Añadió que acudirán a la jurisdicción civil, penal y administrativa.

“La Fiscalía General de la Nación tiene un código único de investigación. Ya ha surtido algunas misiones de trabajo,y son las tres líneas y ejes que la representación de víctimas atacará en su momento”, confirmó Castellanos.

Además, en un comunicado de prensa, la firma ‘JMC Abogados’ indicó que tendrán todo el compromiso de colaborar con pruebas físicas y elementos probatorios, para que las investigaciones avancen y esclarezcan los hechos.

Precisaron que las investigaciones continúan por lo que continúan algunos informes pendientes por entregar por parte de la Fiscalía e insistieron que esperan que se imputen cargos lo más rápido posible a los responsables.