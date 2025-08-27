EE.UU. cancela la llegada del buque de guerra USS Jason Dunham a Curazao

NEW YORK, NY - MAY 22: People watch along the shoreline as the USS Jason Dunham, a naval destroyer ship, sails into New York Harbor at the start of the Fleet Week Parade of Ships, May 22, 2019 in New York City. Now in its 31st year, Fleet Week runs through May 28 and celebrates the sea services. Drew Angerer/Getty Images/AFP (Photo by Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / DREW ANGERER

El Gobierno de Curazao confirmó que fue cancelada la entrada de uno de los tres buques de guerra enviados por la marina de Estados Unidos y que llegaría a las costas de ese país, en medio de su operación para enfrentar el narcotráfico en el Caribe.

Se trata del destructor USS Jason Dunham. La llegada de ese buque estaba programada para mañana, jueves 28 de agosto, pero se canceló sin dar mayores detalles.

“El Consulado de los Estados Unidos informó al gobierno de Curazao que el buque de guerra USS Jason Dunham no visitará las aguas territoriales de Curazao. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud para que otro buque de guerra visite nuestro puerto”, confirmó el gobierno de la isla.

Le puede interesar: Fuerzas Militares descartan presencia de buques estadounidenses en aguas colombianas del Caribe

Curazao aún estaría a la espera de recibir al USS Gravely y el USS Sampson, dos buques destructores, de los que aún no se conoce fecha de llegada.

“No sabemos aún cómo el gobierno venezolano podría reaccionar, podría haber clausura de nuestras fronteras una vez más. Pero también tenemos que decir que nosotros como reino somos neutrales en esta situación y simplemente brindamos acceso para hacer abastecimiento de combustible y alimentos para seguir después en aguas internacionales”, dijo el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

El USS Jason Dunham forma parte de la clase Arleigh Burke de destructores de misiles guiados, un tipo común de buques de guerra de la Armada de EE.UU.

El alistamiento de despliegue de la administración Trump ya suma 7 buques y 1 submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.