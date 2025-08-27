Uber Taxi inicia operaciones en Cartagena: conozca los detalles

Uber anunció que Uber Taxi ya está disponible en Cartagena, ofreciendo a locales y turistas una nueva forma de moverse en la ciudad.

Con esta opción, los taxistas que se registren en la app de Uber podrán incrementar sus ganancias mensuales mientras los usuarios acceden a los beneficios de la tecnología.

“Con Uber Taxi, la alianza entre Uber y Tax Express, buscamos que visitantes y residentes recorran la ciudad con más seguridad y confianza, mientras los taxistas encuentran en la tecnología una oportunidad para aumentar sus ganancias, fortalecer su servicio y crecer junto al turismo”, indicó Camilo Segura, gerente de Comunicaciones de Uber para la región Andina.

La app de Uber ya ha demostrado ser una herramienta útil para moverse en la Heroica, donde más de 1.7 millones de turistas nacionales y extranjeros han recorrido aproximadamente 60 millones de kilómetros durante sus visitas.

Desde el lanzamiento de la app en la ciudad, se han presentado más de 800 mil trayectos desde y hacia el aeropuerto Rafael Núñez; y las nacionalidades que más recorren la ciudad, además de la colombiana, son la estadounidense, mexicana, brasileña, chilena y canadiense.

Entre los destinos turísticos más visitados en Cartagena están el Monumento Torre del Reloj, la Calle de la Sierpe en Getsemaní, La Serrezuela, el Centro Histórico y Café Havana.

Así mismo, destinos como el Hotel Sonesta en la Boquilla, el Centro de Convenciones Las Américas y el GHL Relax Hotel Corales de Indias se encuentran entre los lugares más visitados.

La percepción sobre los taxistas mejora con la llegada de Uber Taxi

En julio de 2025, Uber presentó un estudio realizado por Ipsos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira con usuarios y conductores de taxi. Este ratifica que el servicio de taxi se adaptó a la tecnología y responde cada vez mejor a las necesidades de seguridad, accesibilidad y calidad del servicio de los usuarios.

Entre los principales resultados y conclusiones del estudio se destaca que, de parte de los usuarios, 8 de cada 10 solicitan el servicio a través de plataformas de movilidad. Así mismo, el 60% percibe que el servicio ha mejorado desde que usa Uber Taxi, mientras el 93% afirma que las plataformas fortalecen la relación entre usuarios y taxistas.

Por el lado de los conductores, el 84% afirma que la llegada de las plataformas los impulsó a mejorar su servicio. Además, 5 de cada 10 reportan un aumento en sus ganancias desde que se integraron a Uber Taxi.

Paso a paso para los taxistas que quieran manejar con Uber Taxi:

● Descarga la aplicación Uber Driver o ingresa a https://z.uber.com/ubertaxicartagena.

● Inicia sesión o selecciona “Regístrate” y elige la opción Uber Taxi en alianza con TaxExpress.

● Llena el formulario, adjunta los documentos solicitados y completa el registro.

Los conductores de taxi que quieran registrarse en Uber Taxi, en alianza con TaxExpress, solo deben presentar documentos como la licencia de conducción para servicio público individual, la tarjeta de operación y la tarjeta de propiedad del taxi.