Soldado profesional fue asesinado en zona rural del Huila mientras se encontraba de permiso

Neiva

De acuerdo con el reporte del comandante de Policía del Huila, en la vereda El Diamante, ubicada a dos horas del perímetro urbano, se registró el homicidio de un soldado profesional. La víctima fue identificada como Luis Hernán Quiguazú Quinto, quien se encontraba de permiso y cuyo cuerpo fue hallado sin vida con varios impactos de arma de fuego.

Las autoridades confirmaron que Quiroga llevaba siete años al servicio del Batallón de Infantería Número 36 de San Vicente del Caguán. El uniformado había viajado desde el departamento del Caquetá hacia el municipio de La Plata, Huila, con el propósito de visitar a algunos familiares en San Andrés de Pisimbala, Cauca, donde se perdió su rastro desde el 22 de agosto.

El cuerpo del militar fue encontrado con heridas de proyectil en diferentes partes. Según la información oficial, en la zona hace presencia el bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las FARC, por lo que se investiga si este homicidio está relacionado con acciones criminales de este grupo armado o si corresponde a otra circunstancia.

Las autoridades lamentaron profundamente el asesinato y expresaron su solidaridad con la familia del soldado y con el Ejército Nacional. Asimismo, se hizo un llamado urgente a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. La comunidad del occidente del Huila expresó preocupación por el aumento de actores armados ilegales que ponen en riesgo la seguridad regional.