Esperamos que Fiscalía avance con las amenazas del proveedor: Don Jediondo

Tras la polémica que generó la protesta que realizó un grupo de personas en uno de los restaurantes de 'Don Jediondo', por presuntas irregularidades en sus pagos, el humorista confirmó que en 6AM de Caracol Radio, que ha sido víctima de amenazas por parte de un proveedor, al que considera como el autor de esta manifestación, que generó un desconcierto por los pagos.

Pedro González, aseguró que el pasado 25 de marzo instauró una demanda para que la Fiscalía se encargue de investigar a este proveedor, que ha amenazado en reiteradas ocasiones al humorista y su esposa, quien le tocó salir del país ante la gravedad de la situación.

"Me dijo que si no le daba unos millones me iba hacer un escándalo, que tenía que vender unas facturas a gente mala y lo más precoupante un señor desconocido se metió buscando a mi esposa, quien afortunadamente no se encontraba en el edificio.", afirmó 'Don Jediondo'.

El humorista y dueño de la cadena de restaurantes, dijo que espera que la Fiscalía avance en la investigación, y que cumplirá con los pagos pero regido a la Superintendencia de Notariado y Registro.