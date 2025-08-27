Proyecto de ley propone que contratos de los trabajadores oficiales no tengan fecha de vencimiento

Colombia

La representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal radicó un proyecto de ley con el que propone eliminar el plazo presuntivo para los y las trabajadoras oficiales en el país.

Según Carrascal, “el plazo presuntivo convierte un contrato indefinido en uno frágil; eliminarlo es clave para garantizar estabilidad, equidad y respeto por los derechos laborales en el sector público”.

¿Qué es el “plazo presuntivo”?

Aunque estos contratos suelen figurar como a término indefinido, la norma actual presume que duran solo seis meses. Cada semestre se renuevan de manera automática, lo que en la práctica le permite al Estado dar por terminado el contrato sin necesidad de justificar la decisión.

Esto implica que, en caso de despido, la liquidación solo corresponde al tiempo faltante de esos seis meses, sin indemnización real ni garantías de estabilidad. Según Carrascal, esta figura ha derivado en “miles de despidos discrecionales, sin causa objetiva ni derecho a defensa”.

¿Quiénes son los trabajadores oficiales?

Se trata de servidores públicos vinculados al Estado mediante contrato de trabajo. Entre ellos están: obreros de construcción y reparación de obras públicas, personal de aseo y mantenimiento, así como empleados de empresas industriales estatales.

Con esta iniciativa se busca:

• Que los contratos a término indefinido sean realmente indefinidos.

• Evitar la terminación automática cada seis meses.

• Garantizar indemnización en caso de despido sin justa causa.

• Reconocer el derecho al debido proceso.

• Poner fin a los despidos discrecionales que afectan a sindicalistas o personas en condición de vulnerabilidad.

• Igualar las garantías con las de los trabajadores del sector privado.