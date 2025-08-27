Petro confirmó la entrega de Alias ‘Kevin’, de la columna Carlos Patiño de las disidencias en Cauca

Mediante su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro señaló que Anderson Andrey Vargas Sun, alias ‘Kevin’, principal cabecilla de la columna “Carlos Patiño” de las disidencias, se entregó a las autoridades en zona rural del Cauca, en medio de los intensos operativos que se mantienen en el Cañón del Micay.

El jefe de estado indicó que la presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo este resultado, que calificó de más estratégico, ya que alias “Kevin” con 16 años en esa estructura, era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos.

“La salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal ‘Carlos Patiño’, y rompe el enlace directo con alias ‘Mordisco’. Este debilitamiento abre una oportunidad para disputar el control estratégico del Cañón del Micay y genera un efecto comunicacional favorable a la Fuerza Pública, demostrando que la presión militar induce la rendición de cabecillas”, aseguró el jefe de estado.

Petro aseguró que con este resultado, se consolida un retroceso significativo en las intenciones del grupo criminal, afectando sus vínculos con carteles, su consecución de armas y explosivos, y debilitando sus capacidades para sostener la violencia en la región.

Prontuario delictivo de alias ‘Kevin’:

08 de enero de 2025: hostigamiento contra unidades BADRA10 en Balboa (Cauca) con empleo de fusilería.

15 de enero de 2025: acción terrorista contra el Ejército en la vereda La Ceiba, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), usando drones con explosivos.

18 de enero de 2025: acción terrorista contra tropas del Ejército en el sector El Lavadero (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos, dejando un soldado profesional herido.

22 de enero de 2025: ataque contra unidades mecanizadas del Ejército y Policía Nacional en El Plateado (Cauca), mediante activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) en un eje vial.

28 de enero de 2025: atentado contra tropas del BAFUR3 en el barrio 7 de Agosto, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con activación de AEI.

09 de febrero de 2025: dirigió el lanzamiento de tres AEI mediante drones contra unidades ubicadas en el CGTO El Plateado (Argelia, Cauca).

06 de marzo de 2025: promovió una asonada en El Plateado (Cauca), instrumentalizando y constriñendo a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública.

Operativos en el departamento del Guaviare.

El presidente Gustavo Petro informó que se registró un número aún determinado de bajas de disidentes del grupo privado de alias ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare.

“Mandaron campesinos a rodear al ejército para evitar su persecución. Que triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia”, señaló el mandatario.