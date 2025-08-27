Personeros se reúnen en medio de la crisis de seguridad en el Catatumbo

Norte de Santander.

Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, la Asociación de Personeros de Norte de Santander adelanta en el municipio de Bochalema su Asamblea Departamental, un espacio que contará con la participación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el apoyo de la cooperación internacional.

Antonio Rodríguez, personero de Ábrego, explicó que esta asamblea es clave para fortalecer las capacidades de los funcionarios en medio de un contexto adverso: “Estos espacios nos engrandecen con conocimiento, sobre todo con la JEP, frente a los macro casos que se están adelantando en el territorio, particularmente en el Catatumbo”, señaló.

Sin embargo, el panorama para los personeros sigue siendo crítico. Rodríguez reconoció que la mayoría cuenta únicamente con medidas de seguridad blandas, insuficientes frente al riesgo que enfrentan por la presencia de actores armados.

“La situación está latente, en cualquier momento puede venir una confrontación. El Estado no ha reforzado esquemas de seguridad y pedimos especial atención para el Catatumbo, donde estamos mucho más expuestos”, advirtió.

El funcionario agregó que la precariedad en recursos logísticos también limita la labor en zonas rurales.

La falta de vehículos adecuados obliga a los personeros a desplazarse en automóviles propios que no cumplen con las condiciones para la compleja topografía de la región.

“Nos hace muy complejo ingresar a territorio. Hemos tocado las puertas de la Procuraduría y de la SAE para que nos ayuden con esquemas más fuertes y vehículos, porque carecemos de recursos para cumplir con nuestra misión constitucional”, dijo.

Pese a estas dificultades, el encuentro en Bochalema representa un respiro para los funcionarios y una oportunidad de actualización frente a los cambios normativos que afectan directamente a las comunidades.

“Es un momento de tranquilidad, de cambiar la dinámica diaria y fortalecernos con capacitación. La multiplicidad de funciones que tenemos exige estar actualizados, porque las comunidades llegan con inquietudes sobre normas y leyes que acaban de salir”, resaltó Rodríguez.

La Asamblea de Personeros se extenderá hasta el viernes y, además de las capacitaciones jurídicas, incluirá actividades de integración y rendición de cuentas.