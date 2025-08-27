Nos preocupa la presión de los grupos armados en Abejorral: Mesa de DD. HH. Oriente

Abejorral- Antioquia

Ante las denuncias públicas sobre la situación de seguridad en el Oriente de Antioquia, pero principalmente en Abejorral por el desplazamiento de familias, asesinato de personas y amenazas a otras, la mesa de derechos humanos de Oriente ha expresado su preocupación por estos hechos generados por los grupos ilegales.

Sergio Sáenz, secretario técnico de Mesa de DDHH Oriente, expresó su inquietud por la violencia que están generando los grupos ilegales y lo que califica como una avanzada fuerte de estos en el territorio.

“La presión sobre las comunidades porque, obviamente, nos llegan a nosotros denuncias todas las semanas de personas amenazadas y desplazadas. En Abejorral sobre todo está muy evidente el caso y nos preocupa bastante que las autoridades no estén atendiendo la manera de vida a esta situación”.

Indica que lo más preocupante es que desde la mesa no se tiene claro qué grupos ilegales están generando los hechos violentos y eso para ellos genera mayor zozobra. Además, porque solicitan a las autoridades esclarecer qué hay detrás de esa guerra, si es solo control territorial u otra situación.

“En un momento, hace unos años, había una disputa territorial en algunos municipios del oriente entre el Mesa y las E G C; en ese momento no sabemos si esa disputa territorial sigue dándose allá en Abejorral. Sabemos que eso es parte de lo que se está disputando con los asesinatos que se han dado en Marinilla y Rionegro, aquí en el disputando con los asesinatos que se han dado en Marinilla y Rionegro. Aquí en el Carmen no ha pasado, digamos, nada este año que evidencie eso, ni en la unión. En Sonsón se apaciguó bastante a finales del año pasado, pero este año también ha habido situaciones, pero la parte que más nos preocupa es esa zona de Abejorral”.

Preocupación por trabas para que las víctimas denuncien

El líder social del Oriente e integrante de esa mesa de derechos humanos manifiesta que las víctimas de algún tipo de violencia no tienen plenas garantías para denunciar e incluso para salir desplazadas.

“De hecho, para muchas familias es muy complejo dar la denuncia en los municipios y tienen que desplazarse y denunciar en el municipio de recepción. Tenemos el caso en Abejorral de una familia que llega y hace la denuncia y les dicen que lo mejor que pueden hacer es desplazarse, o sea que ni siquiera hay un apoyo institucional para tratar de mantenerlos en el territorio”.

Sergio Sáenz también dijo que algunas autoridades departamentales están poniendo en riesgo a las víctimas al revelar de manera pública para dónde se desplazan las víctimas.

“Un funcionario de la gobernación indicó en un programa de radio en donde han llegado las de las familias desplazadas, poniendo en riesgo estas familias y su ubicación actual”.

Recordemos que, según las denuncias públicas hechas por Caracol Radio en julio y agosto, las víctimas indican que son al menos 60 personas que han tenido que abandonar el municipio de Abejorral por intimidaciones de ilegales desde el año 2024 y lo corrido del 2025.