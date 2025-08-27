Ley permite inclusión de la comunidad gamer de Colombia en el deporte: ¿de qué trata?

Colombia

En Colombia y en todo el mundo muchos han sido los niños, y todavía, que crecen con las ganas y la emoción de tener alguna consola de videojuegos para disfrutar de los grandes títulos de la industria que la han revolucionado tales como Super Mario, GTA, Call of Duty, entre otros.

En la actualidad, muchos de esos menores que crecieron soñando con una consola, ahora se emocionan cuando entran a una arena a competir profesionalmente de la mano de personajes que, antaño, les brindaban entretenimiento.

Y es que la realidad es así ante la aparición en el mapa deportivo de los llamados E-sports que, gracias al impulso de la comunidad, se convirtió oficialmente en una modalidad deportiva.

Es el caso de la Ley 26 de 2024 que, según el Comité Olímpico Colombiano (COC), logró tal fin y en esa misma línea, la comunidad gamer nacional ahora comenta sobre la Ley 2507 de 2025, en donde los E-sports no solo son reconocidos como modalidad deportiva, sino que también se les da un estatus similar al de otras disciplinas oficiales, lo que permitirá que sus practicantes accedan a beneficios como deportistas tradicionales, infraestructura especializada y representación en competencias internacionales.

Félix Andrés Burgos Méndez, presidente de Colombian Official E-sports, parte del COC, aseguró: “Con la nueva ley se abre el camino para que los E-sports sean una disciplina deportiva en el marco del Sistema Nacional del Deporte, ahora empieza este gran camino, por ejemplo, crear -verdaderamente- la Federación Colombiana de E-sports, esto redundará en todo el proceso de desarrollo y perfeccionamiento deportivo de los mejores ciber atletas del país para que sean la selección Colombia en el nuevo ciclo olímpico de E-sports que se avizora”.

Y es que este impulso ha sido respaldado no solo con iniciativas, sino con hechos. Por ejemplo, Julián Muñoz, se convirtió en el primer gamer en la historia de Colombia en ser fichado por una entidad deportiva como Fortaleza, y con el apoyo del COC nos representó recientemente en los Esports World Cup 2025 en Arabia Saudita.

Adicionalmente, este apoyo también se da gracias a patrocinadores del COC como Positiva Compañía de Seguros, Smart Fit y Totto.

Por ejemplo, esta aseguradora Positiva juega un papel importante en la coyuntura, pues además del patrocinio, brinda un seguro de vida mientras los deportistas estén representando a Colombia.

“Para Positiva el apoyo a los deportistas reviste la mayor importancia, iniciamos con el patrocinio al patinaje y ahora estamos apostando por otras disciplinas deportivas, a quienes además aseguramos en sus competencias”, comentó Andrés Felipe Uribe, vicepresidente de Negocios de la aseguradora.

Es así, entonces, como poco a poco se le va abriendo camino en Colombia a este nuevo deporte que ha sido tomado de manera profesional, incluso, por clubes de fútbol que cuentan con su equipo de E-sports.