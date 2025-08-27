La Banda Sinfónica más antigua del País, está en el Huila y cumple 120 años

Ampliar

La organización musical denominada Banda Sinfónica del Huila, fue creada el 1 de julio de 1905, mediante el Decreto N°30, al mismo tiempo que se establecía el ente territorial del departamento del Huila. Su primer director fue el maestro Milcíades “El Chato” Durán, y sus primeras melodías empezaron a engalanar al Huila junto a 14 músicos. Hoy, la banda Sinfónica del Huila cuenta con 40 concertistas.

La celebración se realizará en la Plazoleta de banderas de la gobernación del Huila a las 5 de la tarde para todos los Huilenses de manera gratuita, Un cordial saludo para todos. “Es la banda sinfónica haciendo una presentación planteada sobre una línea de tiempo. Desde 1905 que empezó la banda con 10 músicos, 12 músicos, 14 músicos después hasta todo el camino que ha recorrido durante este tiempo donde la banda se ha ampliado hasta llegar a los 20 músicos, 22 y después hasta los 40 que podemos tener en la actualidad”. Expresó Wilder Román, actual director de la Sinfónica.

“La banda como todas las que empezaron en el país tenía mucha connotación militar, de mucha ceremonia militar. Por eso en el concierto se tendrán marchas de aquella época, alguna música que sobrevive, incluso todavía se sigue tocando de los tiempos de la colonia, se tendrán muchos bambucos, pasillos, rajaleñas, sanjuaneros, hasta llegar a una obra universal como el bolero lírico Granada en voz de uno de nuestros mayores exponentes de la voz en tenor”. Dijo Román.

La banda sinfónica ha sido la escuela musical por la que muchos huilenses han pasado y han dejado huella, en la actualidad la corporación musical tiene a su cargo la formación de las nuevas generaciones de músicos en el conservatorio musical del Huila.