Justicia

JEP cita a Luis Gonzalo Gallo a continuar versión libre sobre crímenes en Urabá

La diligencia será el próximo 27 de agosto.

Luis Gonzalo Gallo. Foto: Cortesía JEP

Luis Gonzalo Gallo. Foto: Cortesía JEP

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP citó a Luis Gonzalo Gallo Restrepo, exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, para continuar su versión en el Caso 04 sobre crímenes en Urabá.

Informes de víctimas y de organizaciones sociales señalan que Gallo Restrepo tuvo un rol determinante, en la compra ilegítima y legalización de tierras despojadas en la región de Urabá.

La diligencia será el próximo 27 de agosto.

“La magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora de esta investigación, lo citó a entregar versión sobre los hechos de victimización contra comunidades campesinas de Tulapas, en el norte de Urabá, de los que pueda tener conocimiento en su calidad de directivo y accionista del FGC. La Sala le preguntará por la información consignada en informes de víctimas y organizaciones sociales, que señalan que Gallo Restrepo habría tenido un rol determinante como directivo del Fondo Ganadero de Córdoba en la compra ilegítima y legalización de tierras despojadas en la región”, explica el Tribunal sobre la diligencia.

Cabe recordar que en diligencias previas, realizadas en 2021, 2022 y 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad profundizó en los aportes de Gallo Restrepo sobre su trayectoria personal y profesional, su conocimiento del contexto del conflicto en Urabá, su participación en el FGC y la relación de sociedad con el proyecto paramilitar que se desplegó en Urabá y Córdoba.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad