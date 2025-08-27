JEP cita a Luis Gonzalo Gallo a continuar versión libre sobre crímenes en Urabá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP citó a Luis Gonzalo Gallo Restrepo, exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, para continuar su versión en el Caso 04 sobre crímenes en Urabá.

Informes de víctimas y de organizaciones sociales señalan que Gallo Restrepo tuvo un rol determinante, en la compra ilegítima y legalización de tierras despojadas en la región de Urabá.

La diligencia será el próximo 27 de agosto.

“La magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora de esta investigación, lo citó a entregar versión sobre los hechos de victimización contra comunidades campesinas de Tulapas, en el norte de Urabá, de los que pueda tener conocimiento en su calidad de directivo y accionista del FGC. La Sala le preguntará por la información consignada en informes de víctimas y organizaciones sociales, que señalan que Gallo Restrepo habría tenido un rol determinante como directivo del Fondo Ganadero de Córdoba en la compra ilegítima y legalización de tierras despojadas en la región”, explica el Tribunal sobre la diligencia.

Cabe recordar que en diligencias previas, realizadas en 2021, 2022 y 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad profundizó en los aportes de Gallo Restrepo sobre su trayectoria personal y profesional, su conocimiento del contexto del conflicto en Urabá, su participación en el FGC y la relación de sociedad con el proyecto paramilitar que se desplegó en Urabá y Córdoba.