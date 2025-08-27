Gobierno radicó proyecto de ley que modifica Régimen General de Datos

En la cámara de representantes se radicó el Proyecto de Ley que busca modificar la normativa actual de protección de datos. Esta iniciativa pretende adaptarse a lo que requiere el mercado actual, como lo son la economía digital, la inteligencia artificial y la regulación de protección de datos de los menores.

Sobre este último aspecto, los menores de 14 años en adelante tendrán la posibilidad de autorizar directamente el uso de sus datos, o en su caso, podrán hacerlo los padres o tutores de los niños. Esta medida busca mitigar los impactos en el desarrollo físico y mental causados por la exposición de los niños, niñas y adolescentes a la digitalidad.

“Lo que se busca es atender una realidad en la actualidad, la cual no permite el tratamiento de estos datos que son sensibles pero de los cuales se necesita una protección”, añadió la Superintendente de Industria y comercio, Cielo Rusinque.

¿Cuáles son los datos personales de un ciudadano?

Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece que los datos personales hacen referencia a toda aquella información que esté asociada a una persona y que permite su identificación. Por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional. Existe también información más sensible como su estado de salud, sus características físicas, ideología política, vida sexual, entre otros aspectos.

Este proyecto de ley tiene como principal objetivo actualizar la ley 1581 de 2012, conocida como ‘La ley de protección de datos’ que fija la normativa para entidades tanto públicas como privadas en esta materia.

¿Qué es el tratamiento de datos personales?

El tratamiento de datos personales según la SIC, hace referencia a cualquier actividad o conjunto de actividades relacionadas con los datos personales. Entiéndase actividades como recolección, almacenamiento, uso, circulación o suspensión.

La actual norma permite que las personas conozcan, actualicen y rectifiquen la información que se encuentra en bases de datos, y en cuanto a las entidades esta norma emite las directrices de cómo se deben recolectar, usar, almacenar y proteger los datos personales.

“Para la realización de esta nueva normativa se articulan entidades como la Procuraduría, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el fin de fortalecer la labor de las autoridades que supervisan estos actos”, Juan Carlos Upegui, delegado para la protección de datos de la Superintendencia.

“Colombia debe abrir sus fronteras de conocimiento, seguir trabajando y articular el ecosistema tecnológico para poder transferir estas nuevas tecnologías que se requieren y el desarrollar estos proyectos”, añadió la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Yesenia Olaya.