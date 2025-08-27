Femúsica 2025 en Cartagena este 30 de agosto con cuatro artistas internacionales

Cartagena de Indias se prepara para vivir un evento de gran significado espiritual y cultural: el Femúsica, un festival que reúne a artistas de renombre para alabar a Dios y promover la fe en un destino turístico religioso.

¿Qué es Femúsica?

Femúsica es un festival de música católica que busca unir la espiritualidad, la música y la cultura en un escenario. Desde su primera versión, Femúsica ha logrado reunir a miles de personas en torno a la fe y la espiritualidad.

Esta será la undécima versiónedición del festival, con el lema: “una familia, un solo corazón”, que se ha convertido en un evento esperado para la ciudad y el Caribe.

El Femúsica 2025 se realizará el 30 de agosto a las 4 de la tarde, en el patio de banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, a orillas de la bahía de las Ánimas.

Este escenario natural y patrimonial será el marco perfecto para que los asistentes vivan un momento de conexión con Dios y con la ciudad.

Nómina de artistas invitados

Entre los invitados al Femusica 2025 se encuentran 4 artistas internacionales: Ambriorix Padilla, Joan Sánchez y la agrupación Proyecto 67 (de República Dominicana; Italia y Juanjo (de Paraguay).

En esa misma línea, por Colombia participarán: Shalom, la banda del Señor (Plato, Magdalena); Ministerio Unción (de Pasto); Carlos Barrera Band (de Medellín); el dúo JoseMaría (de Bogotá) y Saúl Nicolás (República Dominicana.

Como invitados especiales estarán: el Ministerio Jesucristo Sello de Garantía (de Cartagena) y Santiago García (de Cúcuta, Norte de Santander).

Articulación y organización

Femusica es organizado por el movimiento juvenil católico Jornadas de Vida Cristiana y la Arquidiócesis de Cartagena, en articulación con la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo.

Este evento impulsa el posicionamiento de Cartagena como destino turístico religioso y permitió a la ciudad ser galardonada en la Feria Internacional de Turismo -Fitur- con el premio Turismo Activo.

“Femusica es una oportunidad para potenciar la oferta de turismo religioso en la ciudad y unir el patrimonio, la música y la cultura en un escenario tan especial como es a orillas de la bahía de las Ánimas. Esperamos que este evento sea una experiencia inolvidable para los asistentes y que contribuya a la promoción de Cartagena con la incursión de los jóvenes y las familias que vivirán un evento de fe y espiritualidad”, destacó Liliana Rodríguez.

En consonancia, el padre William Narváez, asesor del movimiento Jornadas de Vida Cristiana, expresó:

“Femusica es un evento que busca unir a las personas en torno a la fe y la espiritualidad. Estamos emocionados de que este festival sea una oportunidad para que los asistentes se conecten con Dios y con la ciudad de Cartagena de Indias. Esperamos que sea un momento de reflexión y de crecimiento espiritual para todos”.

El Festival Femsica incluye una experiencia de formación para artistas y músicos católicos de la ciudad y la región, la cual se se realizará el viernes 29 de agosto, con la participación de los invitados internacionales.

Además, los artistas participantes tendrán una jornada de conocimiento del patrimonio en una ruta de turismo religioso por los principales atractivos de este segmento en la ciudad.