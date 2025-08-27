Internacional

Entran en vigor aranceles del 50% de EE.UU. contra India

Los aranceles de Estados Unidos aplicados a las importaciones de India, que desde principios de mes eran del 25%, se duplicaron hoy al 50%

(COMBO) This combination of pictures created on August 5, 2025 shows,L-R, US President Donald Trump speaks in Washington, DC, on July 30, 2025 and mIndia&#039;s Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on July 21, 2025.. US President Donald Trump said August 5, he was considering &quot;substantially&quot; hiking tariffs on Indian imports in the next 24 hours over the country&#039;s purchases of Russian oil. (Photo by Jim WATSON and Sajjad HUSSAIN / AFP)

(COMBO) This combination of pictures created on August 5, 2025 shows, L-R, US President Donald Trump speaks in Washington, DC, on July 30, 2025 and mIndia's Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on July 21, 2025.. US President Donald Trump said August 5, he was considering "substantially" hiking tariffs on Indian imports in the next 24 hours over the country's purchases of Russian oil. (Photo by Jim WATSON and Sajjad HUSSAIN / AFP) / JIM WATSON SAJJAD HUSSAIN

Los aranceles de Estados Unidos aplicados a las importaciones de India, que desde principios de mes eran del 25%, se duplicaron el miércoles al 50%, una forma del presidente Donald Trump de castigar a Nueva Delhi por comprar petróleo de Rusia.

India es uno de los principales importadores de petróleo ruso, después de China, y el mandatario estadounidense acusa a Nueva Delhi de ayudar a Moscú a financiar su guerra en Ucrania.

India calificó la medida como “injusta, injustificada e irrazonable”, y su gremio de exportadores pidió una intervención del gobierno para aplacar el temor a una pérdida de empleos.

Le puede interesar: Aranceles de EE.UU. impuestos por Donald Trump entran en vigor: Colombia deberá pagar 10%

Con la medida, las relaciones entre Estados Unidos e India se tensan aún más, lo que da a Nueva Delhi un nuevo incentivo para mejorar sus vínculos con su rival histórico, China.

Aunque Trump ha impuesto nuevos aranceles tanto a aliados como a competidores desde que volvió a la Casa Blanca en enero, esta tarifa del 50% es una de las más altas a la que se enfrentan los socios comerciales de Estados Unidos.

No obstante, persisten exenciones para sectores que podrían verse afectados por gravámenes separados, como los productos farmacéuticos y los semiconductores de las computadoras.

El gobierno de Trump ha lanzado investigaciones sobre estas y otras industrias que podrían culminar en nuevos aranceles.

Los teléfonos inteligentes también figuran en la lista de productos exentos.

Sectores que ya han sido señalados, como el acero, el aluminio y los automóviles, también se libran de estos gravámenes a nivel nacional.

Lea también: Así podría beneficiarse Colombia de la nueva tarifa arancelaria de Trump a más de 90 países

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de India en 2024, con envíos por 87.300 millones de dólares.

Analistas, sin embargo, advierten que un arancel del 50% equivale a un embargo comercial y probablemente perjudique a las pequeñas empresas.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad