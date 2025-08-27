En Barú Fundación Santo Domingo lidera formación en turismo comunitario

El proceso de formación integral de las Rutas de Turismo Comunitario en la isla de Barú es un hito que marca el inicio de una nueva etapa para el turismo en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa, liderada por Fundación Santo Domingo, Grupo Argos, Fundación Decamerón, SPEC LNG y su Fundación Promigas, en el marco de la estrategia Impacto Colectivo Barú 2030, ha fortalecido el tejido comunitario a través de la capacitación, la conexión con el sector turístico y la puesta en marcha de experiencias auténticas lideradas por sus propios habitantes.

Durante meses, de la mano con organizaciones como Tuarisba, Coopsana, Son Afro Santanero, Jorikamba y Coraves, se brindaron herramientas para construir una oferta turística con calidad, identidad y responsabilidad ambiental.

Líderes comunitarios de Ararca y Santa Ana recibieron su certificación en experiencia del consumidor, marketing digital con enfoque social, construcción de producto turístico (storytelling) y educación financiera y, abren las puertas a todos los visitantes con rutas únicas que combinan naturaleza, saberes ancestrales, gastronomía, arte y danza.

Estas rutas son una realidad gracias al trabajo colectivo, el acompañamiento técnico y la voluntad de transformación de las comunidades. Además, se han adecuado espacios físicos enriqueciendo la experiencia turística.

• Ruta Ararca: manglares y sabores• Ruta Santa Ana: pesca artesanal, turbantes, folclor y tradición

• Ruta Coraves: avistamiento de aves y amaneceres mágicosGracias al respaldo de la Secretaría de Turismo de Cartagena, se impulsaron ruedas de negocios y se participó en ferias clave como ANATO y el Congreso Empresarial Colombiano, generando nuevas oportunidades de promoción y comercialización.

“Desde Barú 2030 y todos sus aliados, vemos el enorme potencial del turismo comunitario como motor de desarrollo local. Este proyecto une esfuerzos para proteger el entorno y revitalizar la cultura barulera”, destacó María Stephanie González, gerente de proyectos Barú de Fundación Santo Domingo.

Visita estas rutas, conecta con las comunidades y déjate sorprender.

Más información y reservas en Instagram @baru_turismocomunitario o en https://fundacionsantodomingo.org/baru-te-espera/. Este es un proyecto con el sello Impacto Colectivo Barú 2030. Turismo con propósito, desde y para las comunidades.