Hernán Cadavid denunció el retiro de más de 30 mil miembros de la Fuerza Pública

Colombia

El representante Hernán Cavadud, denuncio la salida de más de 30 mil miembros de la Fuerza Pública desde agosto de 2022. En ello, mostró una actualización de la investigación al respecto advirtió que en el 73% de los municipios de Colombia se acentúa la presencia de la ilegalidad y los grupos armados.

Aseguró “Son más de 30 mil miembros que se han ido del 7 de agosto de 2022, fecha en la que entró Gustavo Petro, a este momento. 27 mil de esos han sido de manera voluntaria y 2 mil 300 miembros han sido llamados a calificar servicio. algo tiene que estar sucediendo al interior de nuestra fuerza pública”

Según la denuncia presentada todo este personal o gran parte de ellos debe ser reincorporado en el año 2026 para fortalecer una política de seguridad en el país y la investigación plantea interrogantes sobre las causas de estos retiros y su impacto en la seguridad del país.

