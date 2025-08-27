Dos hombres capturados con arsenal de guerra en Cáchira, Norte de Santander

Norte de Santander.

En una operación adelantada en la zona rural del municipio de Cáchira, uniformados de la Policía de Norte de Santander capturaron en flagrancia a José Nahul Torrado Torrado y Alber Jair Arciniegas Ortega, señalados de portar un importante arsenal de guerra.

El procedimiento se realizó en el marco de la operación ‘Lucero’, durante la cual se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro que permitió la incautación de una subametralladora mini Uzi, calibre 9 mm, un revólver, calibre 38, una escopeta, calibre 22, una pistola traumática, calibre 9 mm, más de 50 cartuchos de diferentes calibres, además de cuatro celulares y cinco radios de comunicación.

Los dos capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

“Con este resultado logramos afectar de manera significativa la estructura criminal que opera en la región, contribuyendo a la seguridad y el control del orden público en esta zona de Norte de Santander”, señaló el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer a qué grupo armado ilegal pertenecía el material bélico incautado y cuál era el destino de las armas.