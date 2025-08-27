Denuncian negligencia en atención a colombiana que sufrió quemaduras en un bar en Estados Unidos

La joven de 27 años de edad que resulto afectada por quemaduras tiene parte de su familia en Armenia. Foto: Cortesía suministradas por la familia

Armenia

Un verdadero drama vive una familia en la ciudad de Armenia con una colombiana que resultó lesionada en los Estados Unidos. Estamos hablando de Manuela Vergara Salazar de 27 años de edad que resultó con quemaduras en su cuerpo debido a un incidente que se registró en un establecimiento comercial en Estados Unidos.

Según la información de los familiares de la joven que reside en la capital del Quindío, el accidente se presentó el pasado fin de semana, el sábado 23 de agosto en el bar La Oficina, ubicado en Nueva York Estados Unidos durante una actividad con show de fuego incluido, la joven quindiana trabajaba como bartender en ese establecimiento.

Parte de su familia reside aquí en la ciudad de Armenia y nos hemos contactado con Gustavo Urrea, es el abuelo de esta joven.

¿Qué fue lo que pasó con su nieta y cuál es la situación hoy?

Quería comentarle que la niña estaba laborando en un bar en Nueva York el fin pasado sábado, se encontraba manipulando con fuego algún trago y de repente ella sintió que le tiraron como algo en el cuello, se le incendió el cabello, ella del desespero vio como las llamas pasaron del cabello al cuellito, los bracitos, los senos y solo hubo un compañero que se le tiró encima ayudándole apagar el fuego, la joven trabaja en ese lugar.

¿Cómo es la condición de salud de ella hoy?

En este momento lo que sabemos es que tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo y estamos en espera del tratamiento que dura dos meses y unas dos intervenciones quirúrgicas, gracias que está en uno de los mejores hospitales para quemaduras en Estados Unidos.

Agregó el abuelo “lo que más nos duele es la forma que la sacaron del establecimiento, la persona que estaba manipulando el fuego no llamó ninguna ambulancia, no llamó bomberos como tratando de opacar las cosas y la llevaron en un carro, ni en ambulancia, el señor en el carro se pronunciaba diciendo que apagaran las cámaras, que apagaran inmediatamente las cámaras, que borraran videos.

Eso nos ha parecido muy inhumano, la niña iba mal en ese carro diciéndole que ella no le convenía, lo tomamos como especie de una amenaza que no le convenía pues tomar actos legales contra ellos. Eso nos tienen consternados con esa situación, y nos tiene a nosotros muy tristes, la forma inhumana como la trataron en una situación de esas, eso nos genera mucha tristeza.

¿Ella con quién está en Estados Unidos?

Gustavo Urrea, abuelo de la colombiana explicó “dando gracias a Dios que la niña se encuentra con la mamá, está el tío y la hermanita. También nos entristece mucho porque pues soy una mujer luchadora que se fue por buscar un futuro para su hijo, el hijo tiene dos añitos, entonces, ahí estamos pendientes de toda la situación.

¿Qué les han dicho de la investigación las autoridades?

Pues eso está en un proceso de investigación, el día que sucedieron los hechos, la policía tomó el caso y quedaron muy aterrados porque comentaron que esa manipulación de fuego está totalmente prohibida. Entonces, estamos en espera de los partes médicos y de las autoridades a ver qué proceso vamos a seguir, porque es una negligencia total de esa gente como manejaron el accidente de mi nieta como tratando de opacar, entonces quedamos en espera de la investigación.

Lo más importante es la recuperación de ella y que ella me quede bien, porque es una niña que ha sido muy una muy linda, muy buena amiga, muy buena madre, muy buena nieta, echada para adelante y tan buena mujer, buena madre y enfermera jefe, graduada de la universidad Von Humboldt en Armenia, Manuela Vergara Salazar de 27 años de edad.

¿Qué llamado hacer?

Yo creo que tener un poco más de conciencia, y tratar de que no solo se evite, sino que se prohíban totalmente los eventos de manipular fuego en esa clase de establecimientos, porque mire las consecuencias y el dolor que le causa a una familia, una situación de estas.