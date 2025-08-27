Denuncian irregularidades en proyecto de Acceso Norte a Bogotá: detrimento patrimonial y prevaricato

Colombia

En una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga denunció un presunto caso de volteo de tierras y posible favorecimiento a privados en la concesión vial para la construcción del proyecto Acceso Norte de Bogotá.

De acuerdo con la alerta del funcionario, se habrían presentando “maniobras jurídicas, como la posible entrega ilegal de bienes de uso público, para usufructo privado, en Chía, Cundinamarca”.

Idárraga indicó que “estamos hablando de unas posibles situaciones que podrían estar involucrando acciones penales, por lo cual hemos enviado a la Fiscalía General de la Nación todo el expediente para que considere y valore si efectivamente estamos ante un posible prevaricato por acción al momento, de haber hecho un convenio a título oneroso que nunca se entregó al municipio de Chía por cuenta de esas tierras en favor de un privado”.

De acuerdo con el funcionario también se podría presentar prevaricato por omisión “debido a que, pese que hay hoy una demanda de parte de la ANI contra el municipio de Chía por el posible incumplimiento de su gestión predial en el marco de este convenio para la creación de la Autopista Norte, es efectivamente la Alcaldía de Chía la que hoy alegó una nulidad absoluta de ese convenio que conllevaría una nulidad absoluta de la concesión vial del acceso norte”.

Producto de estas irregularidades, advirtió el secretario, “cientos de familias resultaron perjudicadas o beneficiadas por este presunto volteo de tierras. Estamos hablando, por ejemplo, de la finca Cuernavaca, en Chía, es decir, de la familia de la esposa del exministro Guillermo Botero; la familia Mazuera, herederos al parecer de un exalcalde de Bogotá, el señor Marco Barón; Flores Fedonia, de la familia Navarro, entre otras zonas de Chía, donde también aparecen familias de exministros como el exministro Pizano, el exministro Belch, la familia Caballero, entre otras”.