De servicio: Hoy 27 de agosto no habrá jornada especial para expedir el pasaporte en Bucaramanga
Miércoles de Coliseo de la Oficina de Pasaportes del departamento no se llevará a cabo por el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali que se jugará esta tarde.
Waleska Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes de la capital santandereana
00:43
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga
En las instalaciones del Coliseo Vicente Díaz Romero, en donde se lleva a cabo la jornada especial de agendamiento de citas para el pasaporte todos los miércoles, serán destinadas para el funcionamiento del Puesto de Mando Unificado, PMU, por el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali en el Estadio Américo Montanini, que se disputará a las 6:30 p.m.
Waleska Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes de la capital santandereana, además menciona la cantidad de documentos que se han expedido durante este mes: “Se logró garantizar a los santandereanos la entrega de más de 16 mil pasaportes, récord significativo. Hoy la oficina trabajará con total normalidad durante la mañana, pero en la tarde no habrá la jornada Miércoles de Coliseo”.
La próxima semana las jornadas especiales de la oficina se realizarán en total normalidad en sus horarios habituales.
¿Cuáles son las jornadas especiales que hay en Santander para solicitar el pasaporte?
- Martes VIP: Atención preferencial para adultos mayores, personas con discapacidad, personal de salud y miembros de las Fuerzas Militares, durante todo el día.
- Tardes de Provincia: Jornada sin cita previa para quienes vienen de otros municipios, desde las 2:00 p.m.
- Miércoles de Coliseo: Jornada masiva con atención sin cita de 2:00 a 5:00 p.m, en el Coliseo Vicente Díaz Romero, ubicado en la Villa Olímpica Alfonso López.