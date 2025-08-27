De servicio: Hoy 27 de agosto no habrá jornada especial para expedir el pasaporte en Bucaramanga

Bucaramanga

En las instalaciones del Coliseo Vicente Díaz Romero, en donde se lleva a cabo la jornada especial de agendamiento de citas para el pasaporte todos los miércoles, serán destinadas para el funcionamiento del Puesto de Mando Unificado, PMU, por el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali en el Estadio Américo Montanini, que se disputará a las 6:30 p.m.

Waleska Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes de la capital santandereana, además menciona la cantidad de documentos que se han expedido durante este mes: “Se logró garantizar a los santandereanos la entrega de más de 16 mil pasaportes, récord significativo. Hoy la oficina trabajará con total normalidad durante la mañana, pero en la tarde no habrá la jornada Miércoles de Coliseo”.

La próxima semana las jornadas especiales de la oficina se realizarán en total normalidad en sus horarios habituales.

¿Cuáles son las jornadas especiales que hay en Santander para solicitar el pasaporte?