Contrarreloj por equipos de la Vuelta a España: ¿A qué hora salen los colombianos?

Egan Bernal en la Vuelta a España 2025. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La contrarreloj por equipos de la Vuelta a España va en un recorrido plano de 24.1 kilómetros ya en territorio español en Figueras

Una vez más regresa el espectáculo de la contrarreloj por equipos. La sincronización y estrategia en su máximo nivel con cada uno de los integrantes dando todo para lograr el menor tiempo. Esa es la idea de los equipos en los que están los favoritos para llevarse el título. Entre ellos, el Ineos de Egan Bernal.

El equipo británico tiene una ventaja que tiene nombre propio, Filippo Ganna. El italiano, especialista en las pruebas contra el reloj, hace parte de la escuadra del colombiano que tendrá que aprovechar el ritmo que pone en cada pedalazo.

Serán los rodadores los que lleven las de ganar y los grenadiers no solo tienen a Ganna. También a Jungels, Sheffield, Michal Kwiatkowski y llegarán a disputarla después del golpe anímico que significó la victoria de Ben Turner en la cuarta etapa.

Pero tendrán en el Visma Lease a Bike un rival fuerte con un equipo preparado para este tipo de modalidad. Con un Jonas Vingegaard también especialista y Campenaerts, Kelderman y Van Baarle, los rodadores del equipo. Aunque con la baja de Axel Zingle.

Y luego, está también el UAE Team Emirates que espera recuperar segundos de sus dos líderes Juan Ayuso y Joao Almeida con corredores como Bjerg, Großschartner y Jay Vine. Por su parte, el actual líder estará bien acompañado por Küng y Cavagna.

¿A qué hora saldrán los equipos de los colombianos?

Así saldrán los 23 equipos que participan en la Vuelta a España. Saldrán con un intervalo de cuatro minutos entre uno y otro.

9:37 a.m. Lotto

9:41 a.m. Alpecin-Deceuninck

9:45 a.m. Team Picnic PostNL (Juan Guillermo Martínez)

9:49 a.m. Intermarché-Wanty

9:53 a.m. Cofidis

9:57 a.m. Team Jayco Alula

10:01 a.m. Lidl-Trek

10:05 a.m. Q36.5 Pro Cycling Team

10:09 a.m. EF Procycling (Esteban Chaves)

10:13 a.m. Burgos-Burperllet-BH

10:17 a.m. Arkéa-B&B Hotels

10:21 a.m. Caja Rural-Seguros RGA

10:25 a.m. Movistar Team

10:29 a.m. Decathlon AG2r La Mondiale Team

10: 33 a.m. Ineos Grenadiers (Egan Bernal y Brandon Rivera)

10:37 a.m. Bahrain Victorious (Santiago Buitrago)

10:41 a.m. Israel-Premier Tech

10:45 a.m. Red Bull - Bora-Hansgrohe

10:49 a.m. Soudal Quick Step

10:53 a.m. XDS Astana Team (Harold Tejada y Sergio Higuita)

10:57 a.m. UAE Team Emirates XRG

11:01 a.m. Team Visma Lease a Bike

11:05 a.m Groupama-FDJ

Las contrarreloj por equipos

La última vez que se corrió una contrarreloj por equipos en la Vuelta a España fue en el 2023. Se llevó a cabo en Barcelona bajo un recorrido de 14.8 kilómetros y el ganador fue el Team DSM-Firmenich con un tiempo de 17:30.

El mejor colombiano en esa ocasión fue Diego Camargo (actual subcampeón de la Vuelta a Colombia) con el EF Procycling. En el Ineos, que quedó octavo, también estaba Egan Bernal y en el Jumbo (hoy Visma), estaba Jonas Vingegaard.

La última vez que hubo CRE en el Tour de Francia fue un año de gran alegría para los colombianos, el 2019. Se hizo en la segunda etapa en la ciudad de Bruselas y Egan hizo parte del Ineos que fue segundo a 20 segundos del Jumbo Visma. En esa edición el colombiano fue campeón.

El próximo año en Le Grand Départ en Barcelona, también habrá una crono por equipos en el Tour.