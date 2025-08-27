Con premio ‘Gobernante comprometido con la niñez’, alcalde de Guatapé lidera protección de infancia

Colombia

El alcalde de Guatapé, David Esteban Franco Vallejo, ganó por segundo año consecutivo el reconocimiento ‘Gobernantes comprometidos con la niñez y la adolescencia 2025’, un galardón que reafirma su liderazgo y su apoyo a los jóvenes.

Este premio resalta las acciones que hacen los gobernantes locales para priorizar los derechos de los niños en sus comunidades a través de actividades pedagógicas, culturales y comunitarias.

Precisamente, gracias a los espacios de juego y el aprendizaje en la celebración del Día de la Niñez, Franco obtuvo el reconocimiento, colocando así al municipio como un referente de articulación social y compromiso institucional.

“Es un reconocimiento a la comunidad educativa, a las familias y a todo el equipo que ha hecho posible que el derecho al juego y al desarrollo integral de la niñez sea una prioridad en Guatapé. Hoy celebramos que seguimos construyendo juntos un municipio donde los niños y niñas son el centro de nuestras acciones”, afirmó el alcalde.

Esta distinción, organizada por la Corporación Juego y Niñez, toma más importancia porque participaron más de 400 mandatarios, pero solo 51 alcaldes y gobernadores lograron el reconocimiento. Además, de ese número, solo hay seis líderes de municipios antioqueños: Segovia, Yarumal, La Estrella, Yolombó y Guatapé.

Asimismo, Guatapé tuvo un papel trascendental al ser representante de la Región Andina, por lo que presencia de la alcaldesa infantil del municipio, Laura Guerra, hizo eco al representar la importancia de las infancias para la construcción de territorios justos e incluyentes.

Es así como Guatapé sigue consolidándose como un referente en la lucha por los derechos de la niñez colombiana, sabiendo que los más pequeños son la base y el futuro, no solo de la región, sino de Colombia.