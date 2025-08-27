Cerca de $3.000 millones ha invertido Aguas de Cartagena en redes de acueducto

Como parte del plan de inversiones del 2025, Aguas de Cartagena avanzó en su programa de sustitución de redes del sistema de acueducto, beneficiando a 12 barrios y 2 corregimientos de la ciudad.

El objetivo principal de estas obras es mejorar la calidad del servicio de agua potable en Cartagena, mediante la detección y regularización de usuarios con conexiones irregulares o sin servicio legalizado. Asimismo, estas intervenciones permitirán reducir las fallas recurrentes en las tuberías, optimizando el suministro y elevando los indicadores de eficiencia hidráulica.

El programa se estructuró en torno a dos líneas de intervención estratégicas:

Sustitución planificada de redes: Esta línea se basó en criterios técnicos para priorizar las zonas de intervención, teniendo en cuenta el estado de las redes existentes y la coordinación de las obras de pavimentación adelantadas por el Distrito. Esta estrategia permitió alinear esfuerzos con los proyectos viales, asegurando la modernización de las redes antes de la renovación de pavimentos y evitando futuras afectaciones en las vías recién intervenidas.

Gracias a esta estrategia, se han instalado 6.967 metros de tubería en 12 barrios y 2 corregimientos de la ciudad, lo que representa un 67% de avance en las obras proyectadas para este año.

Además del cambio de redes, los trabajos incluyeron el traslado de acometidas, así como la normalización y legalización de conexiones, de acuerdo con el diagnóstico técnico realizado por la empresa en cada zona priorizada.

Barrios beneficiados: Crespo, El Educador, Rosedal, Blas de Lezo, Torices, José Antonio Galán, La Candelaria, Las Gaviotas, 20 de Julio, Olaya Herrera, 7 de Agosto y Manga. Corregimientos beneficiados: La Boquilla y Pasacaballos.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo del servicio, la modernización de la infraestructura y la transformación ecológica de la ciudad, contribuyendo a la calidad de vida de los cartageneros.