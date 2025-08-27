Captura de un hombre provocó la protesta de vendedores informales en el centro de Cúcuta

Cúcuta

La mañana de este miércoles 27 de agosto, familiares y amigos de José Pantaleón Flórez, un hombre capturado el pasado 19 de agosto por las autoridades y señalado de pertenecer a una banda criminal, protestaron argumentando que este caso era un falso positivo.

Por la reciente captura de un vendedor informal, señalado de pertenecer a la “Familia P”, integrantes del gremio bloquean la avenida 6 con calle 6 del centro de Cúcuta. Aseguran que todo se trata de un falso positivo.



“A mi hermano lo vinculan de pertenecer a la ”Familia P", a los Mexicanos y mi hermano no es ningún delincuente, mi hermano genera trabajo. Somos personas criadas y nacidas en el centro de la ciudad de Cúcuta y lo que generamos es trabajo", dijo José Miguel Prada Flórez, hermano del capturado.

Aseguró Prada que su hermano, “no es ningún delincuente, igualmente él no tiene antecedentes penales ni nada, lo que generamos es trabajo porque somos nacidos y criados aquí en la plaza de mercado, aquí todos nos conoce a nosotros, que somos trabajadores”.

Sin embargo, este mismo hombre aseguró que su hermano fue sorprendido por las autoridades, con un arma de fuego que “había comprado para defenderse de tanta delincuencia”, pero que no tenía la documentación legal para su porte.

De momento, piden a las autoridades, una investigación a fondo sobre el caso de este hombre, enfatizando que no pertenece a ninguna banda criminal.