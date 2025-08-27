Cancelado por cuarta vez en el Concejo el debate a la política de drogas en Bogotá

Bogotá D.C

Cuatro veces ha sido cancelado el debate de control de la política pública de sustancias psicoactivas de l a Alcaldía de Carlos Fernando Galán en el Cabildo Distrital.

“Vemos que no hay voluntad de parte de la Administración para darle la cara a la ciudad frente a lo que está pasando con la política pública de sustancias psicoactivas”, expresó la cabildante Donka Atanassov.

La bancada del Polo Democrático y del Pacto Histórico rechazan nuevamente esta aplazamiento, en el que mostrarían un informe realizado con la sociedad civil, expertos y diferentes organizaciones sociales.

Las 8 acciones que marcarán la Alcaldía de Galán en Bogotá como prohibicionista, inefectiva y anticuada en materia de Política de Sustancias Psicoactivas (SPA), es el nombre del informe en el que los autores sintetizan las decisiones que ha tomado la administración en contra de la política de drogas.

“Bogotá pierde el liderazgo y retrocede 15 años en materia de política de drogas. Temas como el sello seguro, temas, como el acompañamiento a la comunidad cannábica, la reducción de riesgos y daños en fiestas y festivales, todo eso se está echando para atrás”, aseguró el líder de Échele Cabeza, Julián Quintero.

Según datos suministrados por la Secretaría de Seguridad, en Bogotá se han impuesto 44.505 comparendos por porte y consumo de sustancias entre el 1 de enero de 2024 y 31 de mayo de 2025.

El 58% de los comparendos se concentran en: Chapinero (6.392), Suba (5.258), Kennedy (2.552), Bosa (4.583) y Tunjuelito (3.352), focalizándose nuevamente en sectores populares y en jóvenes altamente vulnerables.

“(los comparendos) están concentrados en localidades vulnerables, bloqueando oportunidades educativas y laborales para los jóvenes y dejándolos en manos de la informalidad o, peor aún, del delito”, señaló Quintero analizando esta información.

Los autores del informe indican que Galán no cumplió con las promesas de campaña, sino que por el contrario en su plan de gobierno en materia de drogas se concentró en “investigación criminal y judicialización”, “consumos problemáticos” y “migrantes y vida en calle”.

Esos entre otros puntos son los argumentos que presenta el informe.

Lo que piden tanto concejales como organizaciones sociales y no gubernamentales que se priorice la salud pública, la educación y la participación sobre la criminalización del consumo, que se fortalezca el diálogo con la comunidad cannábica y que se construyan políticas públicas inclusivas.