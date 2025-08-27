6AM6AM

Partidos que participaron en campaña Petro deberán pagar multa de $1.200 millones: presidente CNE

El magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE hablo en 6AM de Caracol Radio habló sobre la violación de topes en la campaña Petro.

Álvaro Hernán Prada, nuevo presidente del CNE

Mariana Neira

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una ponencia que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría incurrido en violación de topes de financiación y en aportes prohibidos.

Frente a esto, el magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, hablo este miércoles, 27 de agosto en 6AM de Caracol Radio y aseguró que este es un proceso que lleva más de dos años de recopilación de pruebas y de escuchar a las partes involucradas.

“Practicamos todas las pruebas con garantías procesales a los sujetos implicados en ella, y ayer radicamos una ponencia que propone sanciones por superación de topes y por financiación prohibida”, afirmó.

