Partidos que participaron en campaña Petro deberán pagar multa de $1.200 millones: presidente CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una ponencia que concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría incurrido en violación de topes de financiación y en aportes prohibidos.

Frente a esto, el magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, hablo este miércoles, 27 de agosto en 6AM de Caracol Radio y aseguró que este es un proceso que lleva más de dos años de recopilación de pruebas y de escuchar a las partes involucradas.

“Practicamos todas las pruebas con garantías procesales a los sujetos implicados en ella, y ayer radicamos una ponencia que propone sanciones por superación de topes y por financiación prohibida”, afirmó.

Noticia en desarrollo...