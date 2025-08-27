Buque comercial recibió carga récord de combustibles en Refinería de Cartagena

Con un despacho de cerca de medio millón de barriles de diésel y nafta, la Refinería de Cartagena completó esta semana el primer cargamento en un buque comercial desde su terminal marítimo.

La entrega se realizó a la embarcación Hafnia Guanzhou, la cual fue aprovisionada con 195 mil barriles de nafta, empleada para dilución de crudo, y 300 mil barriles de diésel para camiones y carros particulares.

Estos refinados hacen parte del portafolio de productos derivados del petróleo que a diario se procesan desde esta zona del Caribe colombiano.

“Con este despacho de medio millón de nuestros productos, la refinería de Cartagena completa un hito histórico desde el frente de logística y transporte, que ratifica nuestro compromiso por la seguridad energética de nuestro país. Pasar de 300 a 500 mil barriles es el resultado de un esfuerzo del Grupo Ecopetrol y sus filiales para seguir consolidando nuestro negocio”, aseguró Ernesto Gómez, gerente general de la refinería de Cartagena.

Este buque tiene como destino final el puerto de Pozos Colorados, operado por Cenit en las costas de Santa Marta, donde realizará en los próximos días su descargue para continuar con la ruta de distribución de estos combustibles a los proveedores de la zona céntrica y sur del país.