Asesinado un comerciante de joyas en ataque sicarial en Cúcuta

Cúcuta.

Un ataque sicarial registrado en la madrugada de este miércoles dejó como saldo un comerciante de joyas muerto y otro herido en el barrio Benjamín Herrera, en la ciudad de Cúcuta.

La víctima fue identificada como Emerson Yorley Pimiento Mejía, de 30 años, quien recibió al menos cuatro impactos de bala.

En el hecho también resultó herido Edinson Rincón Vergel, igualmente comerciante, quien recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con las primeras informaciones, Pimiento Mejía habría estado horas antes en el Centro Comercial Bolívar, donde consumía bebidas alcohólicas con un grupo de personas. Testigos señalaron que en ese lugar se habría presentado una riña.

Posteriormente, hacia la 1:26 de la madrugada, presuntamente, la víctima recibió una llamada de una mujer que lo citó en un establecimiento comercial del barrio Benjamín Herrera. Al llegar, hombres armados se le acercaron y le dispararon en repetidas oportunidades.

En la escena del crimen, las autoridades hallaron al menos cinco vainillas de calibre 9 milímetros. De manera preliminar se conoció que el presunto responsable del ataque sería un hombre conocido con el alias de ‘El Guasón’, quien sería el autor de los disparos.