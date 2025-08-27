Asesinado jefe de operaciones de empresa de transporte en ataque sicarial en Cúcuta

Cúcuta.

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la mañana de este miércoles. En inmediaciones de la Terminal de Transportes fue asesinado a disparos Víctor Julio Villamizar, jefe de operaciones de una reconocida empresa de transporte público colectivo de la ciudad.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue atacada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas oportunidades mientras cumplía con sus labores.

Villamizar, quien era policía retirado, se desempeñó durante varios años como escolta de políticos locales antes de ingresar a la compañía de transporte, donde llevaba más de ocho años vinculado.

La víctima, que deja una hija de 8 años y a su esposa, fue sorprendida por los sicarios sin que tuviera posibilidad de reaccionar.

Con este crimen, ya son dos las personas asesinadas en Cúcuta en lo que va de este miércoles, lo que enciende nuevamente las alarmas por la creciente ola de violencia que golpea a la ciudad en apenas las primeras horas del día.