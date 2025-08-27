Alertas tempranas por desplazamiento se mantienen en el Catatumbo

Vuelven a registrarse desplazamientos por enfrentamientos entre ilegales en el Catatumbo/ Foto EFE/ Ana Inés Vega / Ana Inés Vega ( EFE )

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander expresaron su preocupación por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias armadas a través del frente 33 de las farc en la región del Catatumbo.

Tibú es uno de los municipios más afectados, producto de esta situación de guerra de guerrillas que se mantiene desde hace siete meses en la zona norte del departamento.

En las últimas horas, el desplazamiento de 80 familias desde la zona rural de Tibú en la vereda Bertrania provoco nuevas alertas frente al efecto de este fenómeno en la región.

El secretario de victimas del departamento de Norte de Santander Fabio Rodríguez dijo a Caracol Radio que “el primer respondiente es el municipio y esperamos que las autoridades municipales den respuesta inicialmente a las necesidades de la población”.

“Desde hace siete meses estamos trabajando en la atención humanitaria sobre ese territorio, donde lamentablemente la violencia sigue afectando a la población civil”.

Finalmente, expresó el funcionario que en la actualidad se presentan situaciones de riesgo en los municipios de Tibú, Teorama y Ocaña, al norte de la región.