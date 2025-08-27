Alcaldía de Neiva rechaza de manera contundente todo acto de violencia contra la mujer

Un llamado a la comunidad a denunciar todo acto que atente contra la vida. Foto Redes Sociales.

Neiva

La Alcaldía de Neiva rechazó categóricamente los actos de violencia de los que fue víctima una mujer en estado de embarazo, quien resultó gravemente herida tras un ataque ocurrido en la ciudad. La Administración manifestó su solidaridad con la joven afectada y reiteró su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres.

El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como Yesica Cruz Capera, de 22 años y con siete meses de gestación, fue contactada mediante engaños a través de redes sociales. Posteriormente, al parecer fue atacada con arma blanca en un hotel de la capital huilense, situación que generó alarma entre la comunidad.

Actualmente, el caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las indagaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y dar con la responsable del hecho. La Administración Municipal ha solicitado celeridad y rigor en el proceso judicial.

Desde la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, Clara Peña, comento que “se ha dispuesto orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico para la víctima y su familia. La entidad reafirmó su compromiso en brindar apoyo integral a todas las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia en el municipio”.

Finalmente, la Alcaldía de Neiva hizo un llamado a la comunidad a denunciar todo acto que atente contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. Asimismo, insistió en la necesidad de trabajar de manera articulada con las autoridades para erradicar la violencia de género en la ciudad.