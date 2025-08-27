Alcaldes del Catatumbo decepcionados con la paz total de Gustavo Petro

Catatumbo.

El proyecto de paz total del gobierno nacional no genera plena confianza en los mandatarios del Catatumbo, una región que sigue siendo epicentro de enfrentamientos, desplazamientos y crisis humanitarias.

Así lo advirtió el alcalde de Tibú, Richar Claro, quien en diálogo con Caracol Radio señaló que, aunque la paz es un anhelo colectivo en el nororiente colombiano, las comunidades sienten que el discurso del Ejecutivo no ha tenido un impacto real en el territorio.

“Realmente la paz en los últimos años ha sido como la banderita o el caballo de guerra de muchas posiciones de gobiernos y de líderes de la zona, pero necesitamos realmente que los grupos que en este momento están en enfrentamientos tengan la mayor voluntad. El campesinado, los líderes, los empresarios, las administraciones, todos los catatumberos anhelamos la paz, pero la paz no se hace entre nosotros solos, también tiene que ver con las personas que están alzadas en armas”, puntualizó.

El mandatario local recordó que Tibú ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia y que, en días recientes, nuevos combates entre grupos armados ilegales generaron desplazamientos de familias que aún se encuentran refugiadas.

“Estamos atendiendo esta emergencia, tratando de garantizarles los derechos a estas personas. Incluso una escuela cercana a donde ocurrieron los hechos lleva dos días sin clases normales”, explicó.

Para Claro, el Catatumbo necesita que el pacto territorial y social, impulsado desde el Gobierno, no se quede en el papel.

“Queremos que sea una apuesta real para cerrar brechas con inversión en salud, educación e infraestructura. Pero nada de eso será posible si no hay garantías de seguridad”, subrayó.